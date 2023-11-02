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Новости 15:05

Путин подписал закон о блокировке сайтов за сбор средств для ВСУ

фото ЗакС политика Путин подписал закон о блокировке сайтов за сбор средств для ВСУ

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", позволяющие блокировать сайты за сбор средств для армии Украины. Документ опубликован 2 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, при выявлении противозаконной информации в интернете генпрокурор или кто-то из его заместителей должен обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсу. Санкция суда при этом не требуется.

Среди оснований для блокировки упоминается "информация, содержащая предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники". Также под запрет попала информация о способах финансирования противника.

Также в четверг стало известно о подписании Путиным закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Фото: Kremlin.ru


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