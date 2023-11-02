Петербургский бизнес-омбудсмен предложил смягчить ответственность за срыв гособоронзаказа

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Валерий Калугин выступил с предложением смягчить уголовную ответственность для бизнесменов, сообщили 2 ноября "Ведомости Северо-Запад". Омбудсмен предложил отменить уголовную ответственность за срыв государственного оборонного заказа (ГОЗ) по неосторожности.

По информации издания, аппарат уполномоченного разработал поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях. Документ направлен в комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству, а также в аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Принятый в прошлом году закон предусматривает уголовную ответственность за невыполнение гособоронзаказа или условий касающегося его договора. Признанные виновными в этом могут получить до восьми лет лишения колонии, а в случае повторного нарушения — до десяти лет лишения свободы.

Калугин получил пост бизнес-омбудсмена в мае 2023 года. До этого он работал в Смольном, с 2020 года — на должности замглавы администрации губернатора.

Фото: Константин Леньков