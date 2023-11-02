В Петербурге суд постановил заблокировать в интернете объявление об убийствах по найму

Кировский суд Петербурга счел незаконным размещенное в интернете объявление о совершении убийств по найму и признал его запрещенной к распространению информацией. Административное дело рассматривалось по иску 301 военной прокуратуры гарнизона, уточнили в объединенной пресс-службе судов города.

"В ходе проведения проверки установлено, что в сети "Интернет" размещена информация с предложением найма исполнителя заказного убийства. Ознакомиться с содержанием сайта может любой интернет-пользователь", — передает рассказ прокуратуры судебная пресс-служба.

Ограничения на передачу и копирование информации отсутствовали.

Представитель прокуратуры напомнил, что убийство карается в соответствии с Уголовным кодексом, а информация об услугах киллера "является запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, поскольку демонстрирует возможность совершения уголовно-наказуемых деяний в виде организации заказного убийства". Подобные сведения подлежат блокировке, заключили в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил объявление об услугах киллера.

Также в четверг стало известно о выездном заседании Куйбышевского районного суда. Согласно решению судьи, его провели в помещении стрип-клуба на улице Рубинштейна.

Фото: ЗАКС.Ру