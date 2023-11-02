Газпром помог обновить освещение на Английской набережной

На Английской набережной в Петербурге обновили освещение, заменив старые фонари на новые светодиодные, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Система освещения была модернизирована благодаря сотрудничеству правительства Петербурга и ПАО "Газпром".

Новые светильники будут потреблять в 1,6 раза меньше электричества, чем старые натриевые.

При обновлении было решено, что плафоны останутся прежними, чтобы визуально внешний вид набережной не поменялся. Также отмечается, что земляные работы при модернизации не понадобились, поэтому всё было выполнено в короткий срок.

Напомним, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сказал, что, по его мнению, из-за переезда Газпрома в Петербург расходы города стали больше доходов.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга