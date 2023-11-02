Путин поручил сократить для части выпускников колледжей срок обучения в вузах

Минобрнауки должно проработать вопрос уменьшения времени обучения в вузах для части выпускников колледжей, следует из списка поручений президента Владимира Путина по итогам расширенного заседания президиума Госсовета. Текст опубликован 2 ноября на сайте Кремля.

Согласно документу, ведомство должно заняться проблемой "установления сокращенных сроков обучения по образовательным программам высшего образования для выпускников профессиональных образовательных организаций". Условием для получения студентом подобного права указано продолжение обучения в вузе по ранее выбранной специальности.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава Минобрнауки Валерий Фальков. В качестве крайнего срока для выполнения требования указано 25 декабря нынешнего года.

Ранее сенатор Андрей Турчак сообщил о подготовке инициативы, согласно которой участники СВО и их дети получат приоритетное право поступления в колледжи и техникумы.

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