В заключении журналистка Пономаренко попала в еще одно уголовное дело

Осужденная по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК) журналистка Мария Пономаренко стала фигуранткой еще одного дела. Об этом сообщает редакция проекта RusNews, в которой она работает.

Теперь женщину преследуют за нанесение неопасного для здоровья вреда (ч. 2 ст. 321 УК). По версии следствия, от ее действий пострадали сотрудники мужского пола в ИК-6 Шипуново Алтайского края. Сама Пономаренко отрицает факт нападения на кого бы то ни было.

Отметим, что в колонии журналистку регулярно помещают в штрафной изолятор.

Марию Пономаренко задержали в Петербурге прошлой весной. Ей инкриминировали распространение информации о событиях в Мариуполе, которую Минобороны считает недостоверной. В феврале нынешнего года суд в Барнауле приговорил журналистку к шести годам колонии.

Фото: ЗАКС.Ру