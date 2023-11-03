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Новости 9:22

Дело контактного зоопарка в Петербурге дошло до суда

фото ЗакС политика Дело контактного зоопарка в Петербурге дошло до суда

В Петербурге завершилось расследование дела о контактном зоопарке в Спасском переулке, работавшем без лицензии. Прокуратура 3 ноября сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении владельца предприятия. Судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК), будут 22-летнего уроженца Ижевска.

Органы власти обратили внимание на деятельность нелегального зоопарка в августе, когда содержащийся в нем енот напал на семилетнюю девочку. После укусов пострадавшей потребовались госпитализация и специальный курс лечения.

Заседания по делу пройдут в Октябрьском районном суде.

фото: петербургская прокуратура


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