Дело контактного зоопарка в Петербурге дошло до суда

В Петербурге завершилось расследование дела о контактном зоопарке в Спасском переулке, работавшем без лицензии. Прокуратура 3 ноября сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении владельца предприятия. Судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК), будут 22-летнего уроженца Ижевска.

Органы власти обратили внимание на деятельность нелегального зоопарка в августе, когда содержащийся в нем енот напал на семилетнюю девочку. После укусов пострадавшей потребовались госпитализация и специальный курс лечения.

Заседания по делу пройдут в Октябрьском районном суде.

фото: петербургская прокуратура