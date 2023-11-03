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Спустя год петербургская прокуратура снова недовольна состоянием Сызранских бань

фото ЗакС политика Спустя год петербургская прокуратура снова недовольна состоянием Сызранских бань

Качество содержания Сызранских бань в Петербурге, признанных региональным памятником, вновь вызвало нарекания у прокуратуры. Ровно года назад она уже выносила представление гендиректору ООО "Сандерс", которое распоряжается объектом.

Как и прошлой осенью, надзорный орган, осмотрев дом №16 по Сызранской улице, обнаружил трещины, загрязнения и утрату декоративных элементов. Во дворе участники инспекции запечатлели горы строительного мусора.

Пользователь здания бань благодаря усилиям прокуратуры уже привлекался судом к ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия). Прокурор Московского района обратился в суд с еще одним аналогичным иском. От ООО повторно требуют устранить нарушения законодательства об охране памятников.

Двухэтажные Сызранские бани - образец сталинского неоклассицизма, построенный в 1930-е годы.

фото: петербургская прокуратура


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