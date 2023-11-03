В Москве за растрату арестован следователь по делу о теракте над Синаем

Басманный суд Москвы поместил под стражу замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК Александра Избенко, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ему инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Суд вынес постановление еще 26 октября. По данным ТАСС, предварительная мера будет действовать до 12 декабря.

Следствие считает, что причиненный фигурантом ущерб превысил сумму в 1 млн рублей. Подробности дела не раскрываются.

В карьере Избенко имеются громкие дела. Одно из них - дело о крушении самолета над Синайским полуостровом, летевшего из Египта в Петербург. Теракт, случившийся осенью 2015 года, унес жизни 224 человек. В городе и Ленобласти в связи с трагедией ежегодно проводятся памятные мероприятия с участием депутатов и высокопоставленных чиновников.

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