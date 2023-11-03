Количество неплательщиков по кредитам выросло почти на четверть за год

Количество неплательщиков по кредитам превысило за январь-сентябрь 2023 года 21 миллион человек, сообщили 3 ноября "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Общая сумма подлежащих взысканию долгов подобралась при этом к отметке в три триллиона рублей.

Всего за прошедшие девять месяцев в производство к судебным приставам поступило 21,1 миллиона исполнительных производств о взыскании задолженностей с граждан в пользу банков. Подобное значение на 22 % превышает показатели января-сентября 2022 года, рассказали газете в ФССП.

Количество неплательщиков по кредитам увеличивается в России год от года. Так, в первые девять месяцев 2020 года их насчитывалось 11 миллионов человек, за аналогичный период 2021 года их количество достигло 14,1 миллиона человек, а в 2022-м — 17,3 миллиона человек.

Общая сумма подлежащих взысканию задолженностей достигла к минувшему сентябрю отметки в 2,9 триллиона рублей, что превышает показатели первых девяти месяцев прошлого года на 200 миллиардов рублей.

Ранее Центробанк сообщил по итогам первого полугодия об увеличении количества россиян с кредитами на два миллиона человек. Общее количество заемщиков достигло в стране отметки в 47 миллионов человек.

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