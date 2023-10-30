Количество россиян с кредитами выросло в первом полугодии

За первые шесть месяцев 2023 года количество россиян с кредитами увеличилось на два миллиона человек, сообщил 30 октября Центробанк. В результате общее число заемщиков в стране составило 47 миллионов человек.

В первую очередь растет количество заемщиков с тремя кредитами и более. По итогам первого полугодия ЦБ насчитал 11,2 миллиона таких граждан. "Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан", — отметили в регуляторе.

За год на три миллиона человек увеличилось количество уникальных держателей кредитных карт. Количество граждан с ипотекой превысило 10 миллионов человек, при этом 48 % таких кредитов были выданы в первом полугодии на срок более 25 лет. Годом ранее их доля составляла 30 % от общего числа ипотечных займов.

"В январе-июне 39 % ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет. Портрет ипотечного заемщика отражает растущую долговую нагрузку: у восьми из 10 граждан, взявших ипотеку в II квартале, уже был потребительский кредит", — указали в Центробанке.

Предположительно, около 6 % россиян брали потребительский кредит для оплаты первоначального взноса по ипотеке. Регулятор пообещал обсудить с банками варианты оценки кредитоспособности подобных заемщиков.

Фото: ЗАКС.Ру