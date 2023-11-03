Общественный транспорт в праздники будет курсировать по графику воскресенья

Приближающееся празднование Дня народного единства внесет свои коррективы в работу общественного транспорта в Петербурге, рассказали в профильном городском комитете 3 ноября. Как сообщается, в ближайшие три дня городской транспорт будет работать по графику воскресенья.

"Автобусы, троллейбусы и трамваи — 4, 5, 6 ноября будут работать по графикам воскресенья", — проинформировал комтранс в своем Telegram-канале.

Аналогичным образом по графику воскресного дня с 4 по 6 ноября пустит свои поезда городской метрополитен.

Что касается пригородных электричек, то 4 и 5 ноября они будут курсировать по графику субботы, а на воскресный график перейдут 6 ноября.

Ранее стало известно, что предстоящей зимой контроль уборки снега у станций метро будет происходить в режиме онлайн. То же относится и к зимней уборке перехватывающих парковок.

Фото: ЗАКС.РУ