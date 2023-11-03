ГАТИ сообщила о планах контролировать уборку снега у метро в онлайн-режиме

Предстоящей зимой в Петербурге планируется контролировать уборку снега у станций метро и на перехватывающих парковках в режиме онлайн, сообщили 3 ноября в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Для этого будет применяться система "Объекты городской среды Санкт-Петербурга" (ГИС "ОГС").

ГАТИ провела тренировку по работе в системе с представителями метрополитена и Центра управления парковками. По сообщению инспекции, мероприятие показало полную готовность участников к работе в системе, что не помешало врио начальника ГАТИ Алексею Геращенко поручить назначить тестовые задачи.

В ходе тренировки участники получали текстовые поручения от ГАТИ, после чего должны были их выполнить и представить фотоотчет в подтверждение. Полученные данные принимаются или отклоняются комитетом по транспорту, в ведении которого находятся подлежащие уборке объекты. Кроме того, специалисты ГАТИ самостоятельно проводят выборочные проверки выполненных поручений.

"Применение ГИС "ОГС" этой зимой позволит повысить качество уборки на социально-значимых объектах Санкт-Петербурга", — выразили уверенность в ГАТИ и пообещали рационально распределять силы специалистов для контроля за объектами, отсутствующими в системе. Заниматься этим планируют, "чтобы зимний период для петербуржцев прошел максимально комфортно".

Фото: ЗАКС.Ру