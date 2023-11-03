Беркович и Петрийчук встретят Новый год в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых преследуют по резонансному делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Под арестом они пробудут до конца новогодних каникул: как минимум до 10 января, о чем сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Одним из аргументов в пользу продления наиболее строгой меры пресечения стал тот факт, что по делу допрошены еще не все свидетели.

"Что мешает допрашивать, когда Женя и Света под домашним арестом, а не в СИЗО? Это пытка для подсудимых. Это пытка для детей Жени", - прокомментировал доводы обвинения петербургский депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

Напомним, двоих деятелей искусства собираются судить из-за постановки "Финист Ясный Сокол", получившей престижные театральные премии РФ. Спектакль посвящен женщинам, которые связали свою жизнь с радикальными исламистами. Беркович и Петрийчук грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Скажи Гордеевой (признана иноагентом) / YouTube (скриншот)