Либерал-демократы предложили информировать о времени прибытия врачей по SMS

Пациентов следует оповещать посредством SMS о предполагаемом времени прибытия бригады скорой помощи, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Политик направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением внедрить идею, сообщил Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД".

В своем обращении Слуцкий поведал о поступающих в ЛДПР обращениях россиян, добивающихся "дополнительного регулирования оказания скорой медицинской помощи". Речь идет о появлении уведомлений со сроками ожидания прибытия бригады медиков на место.

Слуцкий попросил Мишустина рассмотреть представленный вопрос. "Информированность заявителя об ожидаемом прибытии скорой помощи имеет порой принципиальное значение, поскольку гражданин находится в критической ситуации, а оказание ему первой медицинской помощи со стороны окружающих может помочь лишь непродолжительное время", — отметил он и предложил внедрить систему оповещения по SMS.

Ранее в ЛДПР предложили не облагать магазины налогом за бесплатно розданные продукты с истекающим сроком годности.

Фото: ЗАКС.Ру