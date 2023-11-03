В Кремле высказались о родственниках иноагентов в контексте прибытия Пугачевой в Россию

Определение "родственник иноагентов" не может быть в России "именем нарицательным", а любой гражданин имеет право свободно перемещаться по мину и возвращаться домой, заявил 3 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о приезде в страну певицы Аллы Пугачевой, супруг которой, артист Максим Галкин*, имеет статус иноагента.

""Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять", — приводит РИА "Новости" ответ Пескова.

Представитель Кремля добавил, что имеет в виду постоянный процесс, привычный для всех государств. В связи с этим он назвал естественной ситуацию, когда добропорядочный россиянин "свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям".

Днем ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что Пугачева пересекла российскую границу на переходе в Псковской области.

Певица выехала из России после начала СВО. В минувшем мае она на некоторое время приезжала в Москву, где, в частности, посетила похороны модельера Валентина Юдашкина.

*Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру