Певица Алла Пугачева возвратилась в Москву из-за границы

Народная артистка России Алла Пугачева возвратилась в Москву: в последнее время она жила за границей. Эту информацию подтвердила в разговоре с ТАСС её помощница Елена Чупракова.

На одних из последних фотографий скончавшегося накануне, 2 мая, кутюрье Валентина Юдашкина запечатлена исполнительница. Не исключается, что она может посетить церемонию прощания с ним.

Модельер умер в возрасте 59 лет вследствие длительной болезни.

Добавим также, что ещё в прошлом году после начала военной спецоперации на Украине Пугачева эмигрировала из РФ вслед за своим супругом Максимом Галкиным*.

Ранее певицу попросили проверить на предмет материальной помощи ВСУ.

*Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов