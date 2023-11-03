В Москве суд приговорил экс-фотографа штаба Навального* к восьми годам колонии

Сотрудничавший с московским штабом Навального* фотограф Александр Струков выслушал 3 ноября приговор на заседании Второго Западного окружного военного суда, сообщил в своем Telegram-канале правозащитный проект "Первый отдел". Против подсудимого были выдвинуты обвинения в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Суд приговорил Струкова к восьми годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также ему запрещено администрировать сайты в течение двух лет.

Проведенное Струковым время в СИЗО зачтут из расчета день за день. "Такое строгое решение принято из-за присутствия статьи о призывах к осуществлению террористической деятельности", — отметили в "Первом отделе".

Обвинения против Струкова строились на комментариях, оставленных в Telegram-канале ныне закрытого портала Znak.com. Об аресте фотографа стало известно в январе 2022 года.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.