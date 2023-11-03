Депутаты ЗакСа предлагают ввести обязательную страховку для водителей электросамокатов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Алексей Цивилёв, Денис Четырбок и Всеволод Беликов подготовили проект закона об дополнении федеральных норм по обязательному страхованию владельцев транспортных средств. Документ опубликован в базе городского парламента.

Законопроектом предлагается прописать в федзаконе о страховании владельцев машин понятие "средство индивидуальной мобильности", "специализированный оператор" и "арендатор средства индивидуальной мобильности". Также документом вводится новая статья об особенностях "обязательного страхования гражданской ответственности арендаторов средств индивидуальной мобильности".

В этой норме прописано, что специализированные операторы (кикшеринговые компании) обязаны страховать арендаторов средств индивидуальной мобильности на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Организация должна уведомить пользователя о правах и обязанностях, которые вытекают из страхового договора.

Арендатор СИМ включается в страховку через мобильное приложение на время поездки, следует за законопроекта. Там же указано, что незастрахованный пользователь электросамоката самостоятельно возмещает причиненный вред в случае происшествия.

В материалах к проекту закона депутаты отметили, что с ростом популярности аренды электросамокатов растет и количество несчастных случаев и травм, полученных при их эксплуатации. Это обусловлено тем, что пользователи СИМ вынуждены ездить по тротуарам или правой части проезжей полосы, так как не всегда есть необходимая для них инфраструктура - велодорожки.

Напомним, ранее ЗакС на заседании обсуждал различные варианты ужесточения требований к пользователям электросамокатов. Среди озвученных предложений - введение моратория до 2027 года.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру