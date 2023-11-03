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Депутаты ЗакСа предлагают ввести обязательную страховку для водителей электросамокатов

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа предлагают ввести обязательную страховку для водителей электросамокатов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Алексей Цивилёв, Денис Четырбок и Всеволод Беликов подготовили проект закона об дополнении федеральных норм по обязательному страхованию владельцев транспортных средств. Документ опубликован в базе городского парламента.

Законопроектом предлагается прописать в федзаконе о страховании владельцев машин понятие "средство индивидуальной мобильности", "специализированный оператор" и "арендатор средства индивидуальной мобильности". Также документом вводится новая статья об особенностях "обязательного страхования гражданской ответственности арендаторов средств индивидуальной мобильности". 

В этой норме прописано, что специализированные операторы (кикшеринговые компании) обязаны страховать арендаторов средств индивидуальной мобильности на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Организация должна уведомить пользователя о правах и обязанностях, которые вытекают из страхового договора. 

Арендатор СИМ включается в страховку через мобильное приложение на время поездки, следует за законопроекта. Там же указано, что незастрахованный пользователь электросамоката самостоятельно возмещает причиненный вред в случае происшествия. 

В материалах к проекту закона депутаты отметили, что с ростом популярности аренды электросамокатов растет и количество несчастных случаев и травм, полученных при их эксплуатации. Это обусловлено тем, что пользователи СИМ вынуждены ездить по тротуарам или правой части проезжей полосы, так как не всегда есть необходимая для них инфраструктура - велодорожки.

Напомним, ранее ЗакС на заседании обсуждал различные варианты ужесточения требований к пользователям электросамокатов. Среди озвученных предложений - введение моратория до 2027 года. 

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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