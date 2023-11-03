В Петербурге СК и прокуратура разбираются в новом нападении енота на ребенка

Еще одна несовершеннолетняя петербурженка пострадала от нападения животного в контактном зоопарке. Следственный комитет и прокуратура сообщили о начавшихся проверках инцидента.

По данным издания 78.ru, накануне енот набросился на 13-летнюю девочку и укусил ее за ухо и за палец. Родители обратились за помощью в травмпункт и в полицию.

Отметим также, что утром 3 ноября прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения по другому делу о контактном зоопарке. Речь идет об августовском инциденте, во время которого енот атаковал семилетнюю девочку и прокусил ей ухо. В обоих случаях события происходили в контактном зоопарке "ВотЕнот", расположенном в Спасском переулке и, как выяснилось летом, работающем без лицензии.

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