Личности более 20 участников беспорядков в Махачкале установлены, заявили в СК

Личности более двух десятков участников беспорядков в аэропорту Махачкалы установлены, сообщили 3 ноября в Следственном комитете. В рамках расследуемого уголовного дела были допрошены десятки человек, также изучаются записи с камер наблюдения и показания свидетелей и пострадавших, включая сотрудников полиции.

"К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков", — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

В СК добавили, что нанесенный действиями толпы ущерб оценивается в "сотни миллионов рублей", однако более точную цифру получится назвать лишь после завершения необходимых экспертиз.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы развернулись в минувшее воскресенье вечером из-за сообщений об ожидаемом прилете борта из Израиля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Президент Владимир Путин разглядел в произошедшем результат действий зарубежных спецслужб в соцсетях.

Фото: ЗАКС.Ру