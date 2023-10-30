Путин обвинил агентуру западных спецслужб в произошедшем в Махачкале

Прорыв толпы на летное поле аэропорта Махачкалы был спровоцирован агентурой западных спецслужб при помощи социальных сетей, считает президент Владимир Путин. Также он возложил ответственность за произошедшее на власти Украины.

"События в Махачкале инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", — заявил Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и спецслужб 30 октября.

В своей речи глава государства прямо обвинил украинские власти в попытках устроить погромы на территории России. "Сегодня, под руководством своих западных покровителей, пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов", — высказался он.

Ранее о том, что события в Махачкале были инспирированы из-за рубежа, высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Вечером основатель Telegram Павел Дуров заявил, что каналы с призывами к насилию будут блокироваться администрацией мессенджера.

Массовое выступление махачкалинцев случилось вечером в воскресенье после появления сообщений об ожидаемом прибытии рейса из Израиля. После этого толпа собралась у аэропорта и прорвалась на летное поле к стоящему там самолету. Вечером в понедельник управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило о задержании 83 человек по факту произошедшего.

Фото: Kremlin.ru