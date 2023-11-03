Хинштейн добился составления протокола на "Эксмо" из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил удовлетворение в связи с тем, что его жалоба в правоохранительные органы на продукцию издательства "Эксмо" привела к возбуждению административного дела. Как следует из последнего поста в Telegram-канале единоросса, полиция составила протокол о так называемой ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних (ст. 6.21.2 КоАП).

Негодование и протест со стороны депутата вызвала составленная из комиксов книга под названием "Голубь Геннадий". По словам Хинштейна, произведение с маркировкой 12+ "открыто формирует гомосексуальные установки".

"Вдвойне возмутительно, что автор комиксов — находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал "Голубя Геннадия" в украинскую военную форму", - написал депутат.

После принятия закона о "ЛГБТ-пропаганде" в России чаще всего привлекали к ответственности онлайн-кинотеатры, которым назначали штрафы от миллиона рублей и выше.

Фото: ЗАКС.Ру