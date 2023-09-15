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Онлайн-кинотеатр "Иви" получил еще один штраф из-за "ЛГБТ-пропаганды"

фото ЗакС политика Онлайн-кинотеатр "Иви" получил еще один штраф из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Останкинский суд Москвы выписал штраф в размере 1 млн рублей онлайн-кинотеатру "Иви", передает РИА "Новости". В очередной раз администрацию сервиса признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за неверно маркированных фильмов.

Известно, что на этот раз речь идет о двух картинах. Их названия не уточняются.

Это как минимум третий "миллионный" штраф для компании, назначенный по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП.

На предыдущем подобном заседании представители "Иви" утверждали, что стали тщательнее отслеживать демонстрируемый кинотеатром контент.

фото: Иви / ВКонтакте


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