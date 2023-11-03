Градозащитники снова пожаловались на работы Водоканала в Петергофе

Петербургские активисты из движения "SOS СПб СНОС" сообщили, что в пятницу, 3 ноября, подали заявку в КГИОП на проведение экспертизы захоронения генерал-адъютанта Струкова в руинированной крипте церкви Св. Петра и Павла в Петергофе (другое ее название - Уланская церковь). Градозащитники усматривают в объекте признаки памятника и добиваются признания его таковым.

Несмотря на факт подачи заявления, 3 ноября на месте крипты активисты обнаружили активно ведущиеся земляные и строительные работы, что входит в противоречие с законодательством.

"Водоканал укладывает канализацию прямо на захоронение героя Русско-турецкой войны генерала А.П. Струкова! Экскаваторы прямо сейчас долбят ковшами крипту Уланского собора в Петергофе", - говорится в их свежем сообщении.

Градозащитники напомнили, что раньше о сохранении крипты Уланской церкви губернатора Александра Беглова просил лично митрополит Варсонофий. Даже безотносительно статуса памятника они уверены, что по могиле не должны проходить никакие коммуникации. Ранее работы Водоканала на площади Аврова в Петергофе уже вызывали недовольство граждан.

фото: vmtk, Citywalls.ru