Уволившемуся вологодскому губернатору Кувшинникову предложили место сенатора

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, сложивший с себя полномочия на этой неделе, получил предложение представлять регион в Совете Федерации. Такую идею артикулировал Георгий Филимонов, назначенный временно исполнять обязанности губернатора.

"По поручению президента РФ вношу кандидатуру Олега Александровича Кувшинникова в качестве члена Совета Федерации от Вологодской области", - приводит его фразу "Интерфакс".

Филимонов, судя по его словам, ждет от своего предшественника долгого сотрудничества. Кувшинников, со своей стороны, заявил, что согласен "работать в команде".

На посту главы области Кувшинников проработал двенадцать лет. Филимонов перешел на его место из состава правительства Московской области.

фото: kremlin.ru