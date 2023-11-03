Протокол на "Иви" поступил в московский суд

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол на онлайн-кинотеатр "Иви", передает 3 ноября ТАСС. Претензии Роскомнадзора возникли из-за неверной возрастной маркировки при показе ЛГБТ-сцен, в чем ведомство усмотрело возможность распространения среди детей информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2. ст. 6.21.2 КоАП РФ).

"В суде зарегистрирован протокол в отношении ООО "Иви.ру"", — рассказали агентству в пресс-службе суда.

Наказание по вменяемой сервису статье предусматривает для организаций штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей или же административную приостановку деятельности на срок до 90 суток.

Что именно стало поводом для составления протокола, неизвестно. Нынешнее разбирательство станет по меньшей мере четвертым по счету для "Иви", возбужденным за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних. В предыдущий раз сервису назначили штраф в размере одного миллиона рублей.

Фото: "Иви" / "ВКонтакте"