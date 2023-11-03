Беглов учредил комиссию для подготовки похорон Темирканова

Похороны художественного руководителя Петербургской филармонии Юрия Темирканова состоятся в воскресенье, 5 ноября. Губернатор Александр Беглов подписал постановление об организации церемонии, рассказали в его пресс-службе.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга "Об организации похорон почетного гражданина Санкт-Петербурга Темирканова Ю. Х."", — говорится в сообщении Смольного.

В соответствии с документом учреждается специальная комиссия, призванная координировать чиновников в вопросе подготовки похорон.

Прощание с деятелем культуры состоится в воскресенье в Большом зале филармонии имени Шостаковича. О месте похорон ничего не сообщается.

О смерти Темирканова стало известно 2 ноября. Свои соболезнования в связи с произошедшим принесли президент Владимир Путин, губернатор Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский.

Фото: philharmonia.spb.ru