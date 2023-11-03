Первый китайский электробус вышел на улицы Петербурга

Электробус Yutong ZK6126BEVG родом из Китая вышел на улицы Петербурга для тестирования в городских условиях, рассказали 3 ноября в городском комитете по транспорту. С этого дня он принялся курсировать по маршруту № 7 между Наличной улицей и Московским вокзалом.

Низкопольный транспорт обладает кузовом с антикоррозийной защитой, системой терморегулирования воздуха и USB-разъемами у каждого сидения. Салон способен вместить до 80 пассажиров, сам электробус имеет запас хода более 280 километров и способен работать при температуре от -35 до +45 градусов по Цельсию.

Отдельно в комтрансе обратили внимание на наличие у электробуса встроенной системы жидкостного терморегулирования вкупе с импульсной системой саморазогрева. Как сообщается, это позволит уберечь двигатель от воспламенения "даже при возможных экстремальных условиях эксплуатации".

Ранее стало известно о том, что Пассажиравтотранс объявил конкурс на поставку 40 двухсекционных электробусов. Общая стоимость закупки составляет 4,2 миллиарда рублей.

Фото: Комитет по транспорту / "ВКонтакте"