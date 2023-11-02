Пассажиравтотранс закупит 40 двухсекционных электробусов

Пассажиравтотранс сообщил 2 ноября о намерении закупить 40 двухсекционных электробусов с ночной зарядкой. В рамках объявленного аукциона планируется потратить 4,2 миллиарда рублей.

"Транспортные средства прибудут в Петербург партиями в июле и октябре 2024 года. Электробусы вместимостью не менее 105 пассажиров будут закуплены с использованием механизма лизинга", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Предполагается, что новая техника будет использоваться на территории Красногвардейского, Выборгского, Приморского и других районов Петербурга. Разместить ее предполагается в специальном парке электробусов на Ржевке, который городские власти намереваются построить.

Закладной камень в честь начала строительства парка установили 19 октября. Губернатор Александр Беглов ранее обещал, что работы по созданию депо завершатся в следующем году. В августе стало известно, что в ходе голосования петербуржцы выбрали "весенний зеленый" цвет для покраски новых электробусов.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"