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Новости 10:40

В Ленобласти загорелся храм конца XIX века

фото ЗакС политика В Ленобласти загорелся храм конца XIX века

Известие о пожаре в старинной церкви в Волосовском районе побудило зампреда правительства Ленобласти Владимира Цоя выехать на место происшествия, о чем сообщила пресс-служба региональной администрации. Речь идет о церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной в деревне Хотнежа. Она вспыхнула субботним утром, причины происшествия выясняются.

"На месте работают специалисты компании-подрядчика, которые осуществляли на объекте консервационные работы. В ближайшее время сюда прибудет комиссия от органа охраны, заказчика и технадзора", - прокомментировал происшествие чиновник, также возглавляющий комитет по сохранению культурного наследия.

Церковь, построенная в конце позапрошлого века, включена в реестр памятников Ленобласти. Работы по консервации велись в рамках федеральной программы Минкультуры.

фото: пресс-служба правительства Ленобласти


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