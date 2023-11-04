В Пушкине воссоздали дом с двухсотлетней историей

Собственник дома №16 по Московскому шоссе в Пушкине (бывший дом Фридентальской колонии) воссоздал его практически с нуля, о чем сообщает движение "Живой город".

С конца 2000-х годов объект, пострадавший от пожара, находился в руинах и был приобретен на торгах соучредителем ЗАО "Вертекс" Наталией Щупляк. В 2017 году были снесены все остававшиеся деревянные элементы, после чего на фундаменте появился новый сруб.

История сооружения насчитывает более двухсот лет: его построили в конце александровской эпохи по проекту архитектора Василия Стасова. В советское время дом Фридентальской колонии выполнял функцию жилого здания.

фото: Виктор Мудров / Живой город (Telegram)