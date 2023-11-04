Первого замглавы администрации Ивангорода поместили под домашний арест

Суд в Ленобласти удовлетворил ходатайство следствия и в рамках коррупционного дела отправил под домашний арест первого замглавы администрации Ивангорода Алексея Сыровского.

Об этом накануне вечером сообщило управление СК по региону.

О задержании чиновника стало известно в четверг. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). По версии следствия, из-за его действий нынешней осенью в домах возникали проблемы с отоплением, в результате чего жильцы замерзали в холодных квартирах. Согласно материалам дела, Сыровский знал о неготовности многоэтажек к холодному сезону и тем не менее подписал акты, позволяющие их зимнюю эксплуатацию.

фото: ivangorod.ru