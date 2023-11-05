Песков рассказал, сколько длилось совещание Путина по событиям в Дагестане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что совещание на тему беспорядков в Дагестане развернулось на два часа, об этом 5 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам Пескова, на совещании обсуждались меры по предотвращению подобных случаев далее.

Также пресс-секретарь добавил, что разговор был довольно насыщенным в русле оценок, которые дал президент.

Напомним, что в Дагестане арестовано 15 человек за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, которые прошли 29 октября. Тогда толпа людей прорвалась на летное поле, куда прибыл самолет из Тель-Авива.

Фото: kremlin.ru