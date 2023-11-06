Яшин* ожидает открытия против себя второго уголовного дела

Отбывающий реальный срок политик Илья Яшин* рассказал о свежем письме от Роскомндзора. Ведомство пообещало в ближайшее время составить на оппозиционера административный протокол из-за того, что его посты в Telegram не имеют плашки иностранного агента. Повышенное внимание к себе в связи с публикациями заключенный интерпретировал как желание органов власти завести против него еще одно уголовное дело. Из его текста следует то, что это неизбежно, поскольку Яшин* принципиально отказывается соблюдать законодательство об иноагентах.

"Я не собираюсь добровольно себя клеймить. Какие это может иметь для меня последствия – понимаю", - говорится в его новейшем тексте из колонии.

Первый случай возбуждения уголовного иноагентского дела (ст. 330.1 УК) произошел в первой половине осени, когда в СИЗО поместили сотрудницу "Радио Свобода"** Алсу Курмашеву.

Напомним, что Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за видеоролик на YouTube, где он в своем рассказе о прошлогодних событиях в Буче не ограничивается позицией российского Министерства обороны. Политика признали виновным в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Радио Свобода" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру