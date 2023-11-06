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Новости 17:13

В Петербурге задержали школьника по делу о демонстративных избиениях сверстников

фото ЗакС политика В Петербурге задержали школьника по делу о демонстративных избиениях сверстников

Петербургские правоохранители задержали школьника, подозреваемого в причастности к избиению сверстников, сообщает "Фонтанка". Ученик девятого класса фигурирует в уголовном деле о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Его отпустили под подписку о невыезде. Его знакомый, попавший в то же уголовное дело, успел скрыться в Узбекистане. 

Силовики считают, что фигурант причастен к созданию контента для Telegram-канала "Как купить почку в Питере", представляющего собой видеозаписи с насилием над другими тинейджерами. Избиения и их видеофиксация происходили в купчинских дворах.

Похожее дело в Петербурге было возбуждено в прошлом месяце. Компания выходцев из Азербайджана нападала на случайных прохожих в южных районах города, после чего видео с избиениями и издевательствами выкладывались в Telegram-канале "Жизнь бродяги". Несколько фигурантов, включая несовершеннолетних, теперь ждут суда в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру


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