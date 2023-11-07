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В Петербурге 150 семиклассников остались без учебников по математике

фото ЗакС политика В Петербурге 150 семиклассников остались без учебников по математике

Прокуратура Выборгского района потребовала выдать учебники по математике учащимся, об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

После проверки ведомства было установлено, что 150 учащимся 7 классов одной из крупнейших школ Петербурга не выдали учебники по математике.

Прокурор внес представление директору школы с требованием принять меры и обеспечить школьников учебниками. На данный момент соблюдение прав учащихся находится на контроле ведомства.

Напомним, что в августе депутату Законодательного собрания Марине Шишкиной пожаловались на нехватку учебников в одной из школ Невского района по причине сокращения финансирования.

Фото: unsplash.com


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