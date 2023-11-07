Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости в Петербурге ОРВИ и гриппом

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге вырос за прошедшую неделю на 12,6 % относительно предыдущей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще прочего специалисты выявляли у заболевших вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа А и В, а вместе с ними и другие респираторные вирусы.

По итогам недели оказались привиты от гриппа свыше 2,6 миллиона петербуржцев, в том числе почти 460 тысяч детей. Как уведомляли на прошлой неделе в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, указанное количество вакцинированных соответствует 91 % от запланированного для достижения коллективного иммунитета.

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