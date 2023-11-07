Военнослужащий из Комарово заподозрил петербуржцев в подготовке покушения на Дмитрия Медведева

Военнослужащему из Курортного района Петербурга привиделась подготовка к покушению на экс-президента России Дмитрия Медведева, об этом 7 ноября пишет "Фонтанка.ру".

Мужчина позвонил в дежурную часть петербургской полиции вечером в понедельник, 6 ноября. Он сообщил полицейским, что заметил в Комарово подозрительных людей, которые, по его мнению, могут убить заместителя председателя Совета безопасности.

К мужчине отправили участкового, который выяснил, что информатор был в состоянии алкогольного опьянения и является военнослужащим в отпуске. По словам мужчины, подозрительные люди и его информация о жизни родственников Медведева в Комарово соединились у него в голове, поэтому он подумал о покушении.

Полиция все-таки проверила окрестности озера, у которого мужчина увидел подозрительных людей. Однако правоохранители никого не нашли.

Фото: kremlin.ru