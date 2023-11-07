Градозащитники устроили акцию с требованием сохранить дом Шредера

Представители градозащитного сообщества Петербурга провели акцию у дома Шредера на углу 7-й линии Васильевского острова и набережной Смоленки. Активисты вышли к перекрестку с плакатом, требуя сохранить постройку XVIII века.

"Дом Шредера — 18 век — новодел", — гласила надпись на растяжке, которую вместе держали шесть человек. Последнее слово на плакате было перечеркнуто, что символизировало отношение градозащитников к планам работающего на объекте застройщика. По их мнению, в случае реализации проекта реконструкции на месте здания фактически появится новая постройка, а от старой останутся лишь две стены.

"Историческое здание 1798 года фактически станет новоделом. Именно поэтому на растяжке, с которой вышли активисты, напротив Дома Шредера написано и перечеркнуто крест-накрест слово "новодел"", — прокомментировали надпись в Градозащитном пресс-центре.

Ранее активисты обратились к гендиректору ГК "Красная стрела" Николаю Урусову с призывом сохранить дом Шредера целиком.

Фото: Градозащитный пресс-центр