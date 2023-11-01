Активисты призвали ГК "Красная стрела" сохранить дом Шредера в Петербурге

Петербургские градозащитники обратились к гендиректору ГК "Красная стрела" Николаю Урусову в связи с удручающим состоянием дома Шредера (угол 7-й линии В.О. и набережной Смоленки) и угрозой его сноса. Активистов не устраивают особенности реконструкции, которую намерены осуществить собственники объекта.

"Его заменят новоделом, сохранив лишь безжизненную декорацию - две фасадные стены. Оно превратится в посмертную маску самого себя", - говорится в письме.

Авторы документа призывают Урусова приложить усилия к сохранению исторического облика здания, рядом с которым "Красная стрела" хочет построить многоэтажное жилье.

"Не разрушайте Дом Шредера, сохраните его в полном объеме. И тогда вы навсегда останетесь в Книге почета Петербурга", - гласит пожелание активистов.

В начале сентября судьбой исторического здания, возведенного в XVIII веке, заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. КГИОП снял с объекта охранный статус в конце прошлого десятилетия.

фото: Градозащитный пресс-центр