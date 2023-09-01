Состояние дома Шредера на Васильевском острове привлекло внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о состоянии исторического дома Шредера (угол 7-й Линии В.О. и набережной реки Смоленки). В конце прошлого месяца градозащитники выразили тревогу в связи с возможным обрушением здания. С их точки зрения, происшествие может случиться из-за несанкционированных работ в соседнем заводском корпусе, которые уже привели к его обрушению.

Как сообщает информационный центр СК, в отсутствие разрешительной документации ГК "Красная стрела" планирует снести брандмауэрные стены и фасады исторического дома. От петербургских коллег Бастрыкин ждет доклада о промежуточных итогах процессуальной проверки и принятом на ее основе решении.

Дом Шредера был возведен в конце XVIII века. Беспокоясь за его судьбу, градозащитные активисты отправили запросы в КГИОП и застройщику. Четыре года назад здание лишилось охранного статуса.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram