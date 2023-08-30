Градозащитники заявили об угрозе обрушения двухсотлетнего дома на Васильевском острове

Дом Шредера на углу 7-й линии Васильевского острова и набережной реки Смоленки рискует оказаться частично обрушенным после демонтажа завода имени Козицкого, сообщил 30 августа Telegram-канал "SOS СПб СНОС". В ходе сноса в конце июня часть стен здания обвалилась на проезжую часть.

"После варварского сноса по соседству на лицевом и дворовом фасадах со стороны 7-й линии — именно с той стороны, где так неудачно работала тяжелая техника — обнажились огромные трещины. Они прошли в стороне от установленных в 2018-м году маячков", — написали градозащитники. По их сообщению, сейчас застройщик укрепляет фасады здания контрфорсами, однако прочие стены не трогает. Активисты опасаются возможности демонтажа брандмауэрных стен и дворовых фасадов. Если это произойдет, от исторического здания сохранятся лишь две стены, предупреждают они.

В связи с проводимыми работами градозащитники направили запросы к застройщику и в КГИОП.

Дом Шредера был построен в конце XVIII века. Позже он был надстроен вторым этажом.

Работы по сносу здания завода имени Козицкого не соответствовали проектной документации, сообщали ранее в Госстройнадзоре. В службе обещали привлечь виновных к ответственности.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"