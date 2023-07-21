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Новости 16:48

Организатора сноса заводского корпуса на Васильевском острове привлекут к ответственности

фото ЗакС политика Организатора сноса заводского корпуса на Васильевском острове привлекут к ответственности

Госстройнадзор Петербурга сообщил о результатах проверки, касающейся обрушения корпуса завода им. Козицкого в результате сноса. Инцидент случился в конце июня. Письмо от ведомства получил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Чиновники выявили нарушения при сносе здания на углу набережной реки Смоленки и 7-й линии Васильевского острова. Демонтажные работы не соответствовали требованиям проектной документации. Неделю назад организатор работ получил предписание об устранении нарушений. Госстройнадзор ведет мероприятия, направленные на его привлечение к административной ответственности. 

При обрушении здания никто не пострадал. На место происшествия 22 июня выезжали представители прокуратуры.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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