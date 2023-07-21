Организатора сноса заводского корпуса на Васильевском острове привлекут к ответственности

Госстройнадзор Петербурга сообщил о результатах проверки, касающейся обрушения корпуса завода им. Козицкого в результате сноса. Инцидент случился в конце июня. Письмо от ведомства получил депутат ЗакСа Борис Вишневский.
Чиновники выявили нарушения при сносе здания на углу набережной реки Смоленки и 7-й линии Васильевского острова. Демонтажные работы не соответствовали требованиям проектной документации. Неделю назад организатор работ получил предписание об устранении нарушений. Госстройнадзор ведет мероприятия, направленные на его привлечение к административной ответственности.
При обрушении здания никто не пострадал. На место происшествия 22 июня выезжали представители прокуратуры.