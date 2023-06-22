Прокуратура выехала на место обрушения стен завода им. Козицкого

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района организовали проверку по факту обрушения фрагментов здания завода им. Козицкого на 7-линии, сообщили в ведомстве. Прокуроры выясняют причины произошедшего для оценки действий застройщика.

Утром 22 июня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что часть стен бывшего завода свалилась на проезжую часть. Около полудня корреспондент ЗАКС.Ру наблюдал, как рабочие устраняют завалы и ограждают территорию.

Напомним, на месте завода 1988 года постройки строительная компания "Красная стрела" планирует построить жилой комплекс бизнес-класса.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру