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Новости 12:49

Прокуратура выехала на место обрушения стен завода им. Козицкого

фото ЗакС политика Прокуратура выехала на место обрушения стен завода им. Козицкого

Сотрудники прокуратуры Василеостровского района организовали проверку по факту обрушения фрагментов здания завода им. Козицкого на 7-линии, сообщили в ведомстве. Прокуроры выясняют причины произошедшего для оценки действий застройщика. 

Утром 22 июня в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что часть стен бывшего завода свалилась на проезжую часть. Около полудня корреспондент ЗАКС.Ру наблюдал, как рабочие устраняют завалы и ограждают территорию. 

Напомним, на месте завода 1988 года постройки строительная компания "Красная стрела" планирует построить жилой комплекс бизнес-класса.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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