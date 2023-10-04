В доме Шредера сохранят только лицевые фасады, сообщил Госстройнадзор

Проектная документация на выполнение работ в доме Шредингера на Васильевском острове предусматривает сохранение уличных стен, уведомили петербургских градозащитников в Госстройнадзоре. Скриншот ответа ведомства опубликован 4 октября в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

"Согласно проектной документации предусмотрено сохранение существующих кирпичных стен и размеров оконных проемов фасадов А-Л, 8-1, формирующих уличный фронт", — говорится в ответе Госстройнадзора.

Ранее в КГИОП градозащитников уведомили о том, что техническим отчетом предусмотрена "полная замена конструкций 1-го этажа, деревянного перекрытия, нескольких лестничных площадок и крыши" вместе с полной заменой ограды. Прочие конструкции предполагалось отремонтировать или усилить.

Активисты считают, что по итогам работ здание превратится в "новодельную бетонную коробку с прилепленными к нему в качестве декораций историческими стенами".

Дом Шредера располагается на углу набережной реки Смоленки и 7-й линии Васильевского острова. Здание построено в конце XVIII века, позже его надстроили вторым этажом. Об угрозе его обрушения градозащитники сообщили в конце августа, вскоре после этого информацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"