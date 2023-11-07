Петербургская прокуратура утвердила обвинение по делу о смертельной перепланировке

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинение в отношении петербуржца по делу о причинении смерти двум детям и их матери по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ) из-за незаконной перепланировки, об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемый произвел незаконную перепланировку, совместив кухню и гостиную, в квартире на Большой Пороховой улице. Из-за этого мужчине пришлось изменить систему вентиляции, нарушив правила проектирования систем газопотребления.

Из-за этого в ноябре 2022 года в квартиру поступил газ из-за опрокидывания тяги в дымоходе и вытяжке. Это привело к смерти двух детей и их матери из-за отравления окисью углерода.

Уголовное дело передано в суд.

Фото: ЗАКС.Ру