ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:10

Петербургская прокуратура утвердила обвинение по делу о смертельной перепланировке

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура утвердила обвинение по делу о смертельной перепланировке

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинение в отношении петербуржца по делу о причинении смерти двум детям и их матери по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ) из-за незаконной перепланировки, об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемый произвел незаконную перепланировку, совместив кухню и гостиную, в квартире на Большой Пороховой улице. Из-за этого мужчине пришлось изменить систему вентиляции, нарушив правила проектирования систем газопотребления. 

Из-за этого в ноябре 2022 года в квартиру поступил газ из-за опрокидывания тяги в дымоходе и вытяжке. Это привело к смерти двух детей и их матери из-за отравления окисью углерода.

Уголовное дело передано в суд.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама