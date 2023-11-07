В Петербурге экс-фсиновец получил год колонии за ложное минирование вокзала

Бывший сотрудник ФСИН Игорь Сотник выслушал 7 ноября приговор по делу о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Нынешний приговор стал для фигуранта не первым.

Дело в отношении Сотника рассматривалось в Колпинском районном суде. Согласно материалам, 9 июня 2022 года тот позвонил по номеру 112 и сообщил о минировании Московского вокзала в Петербурге. Звонивший был пьян, переданная им информация оказалась ложной.

Сотник вину в инкриминируемом ему преступлении признал. Суд назначил ему один год лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу немедленно.

О задержании Сотника стало известно на следующий же день после его звонка с рассказом о бомбе. Стоит отметить, что это не первый приговор Колпинского суда, который ему случилось выслушивать. В 2014 году Сотника признали виновным в превышении должностных полномочий (пп. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ) из-за избиения подростка в воспитательной колонии, где он тогда работал.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"