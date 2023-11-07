Следком возбудит дело о нарушении прав дольщиков ЖК в Мурино

Следственное управление СК по Ленинградской области возбудит уголовное дело о нарушении прав дольщиков ЖК "Ромашки" в Мурино, говорится в сообщении информационного центра ведомства. Поручение об этом исходило непосредственно от главы Следкома Александра Бастрыкина.

Жалоба на действия застройщика ООО "Романтика" поступила ранее в СК через соцсети. Автор обращения пожаловался на неоднократные переносы сроков сдачи четвертого корпуса в ЖК.

"Строительство многоквартирных домов началось в 2014 году. Однако до настоящего времени здание четвертого корпуса в эксплуатацию не введено, срок возобновления работ постоянно переносится. Отмечается, что денежные средства обманутых дольщиков похищены", — передали в Следкоме суть полученной жалобы.

Ранее в Ленобласти было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) из-за жалоб дольщиков, однако позже оно было прекращено. В региональном СК обращались в прокуратуру с просьбой об изъятии и передаче свое производство дела и материалов процессуальной проверки из МВД, однако безуспешно.

Теперь же Бастрыкин поручил главе СУ по Ленобласти Сергею Сазину возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение требования находится на контроле в центральном аппарате СК.

Ранее внимание Бастрыкина привлекла жалоба на нелегальную парковку, якобы организованную мигрантами близ одного из домов в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру