Бастрыкин велел возбудить дело после жалобы петербуржца на нелегальную парковку мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после получения жалобы на нелегальную парковку в Петербурге, сообщили 7 ноября в информационном центре силового ведомства. К организации стоянки причастны мигранты, утверждает автор обращения.

Жалоба Бастрыкину поступила в аккаунт приемной Бастрыкина во "ВКонтакте". Автор жалобы заявил о захвате мигрантами территории близ многоквартирного дома под нелегальную платную парковку.

"[Злоумышленники] угрожают местным жителям, которые не согласны оплачивать их услуги, а также применяют к ним насилие и повреждают их имущество. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результата не приносят", — говорится в сообщении Следкома.

Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Исполнение требования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку в связи с состоянием памятника в Красносельском районе, установленном на братской могиле участников Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба СК