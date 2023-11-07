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Новости 11:57

Бастрыкин велел возбудить дело после жалобы петербуржца на нелегальную парковку мигрантов

фото ЗакС политика Бастрыкин велел возбудить дело после жалобы петербуржца на нелегальную парковку мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после получения жалобы на нелегальную парковку в Петербурге, сообщили 7 ноября в информационном центре силового ведомства. К организации стоянки причастны мигранты, утверждает автор обращения.

Жалоба Бастрыкину поступила в аккаунт приемной Бастрыкина во "ВКонтакте". Автор жалобы заявил о захвате мигрантами территории близ многоквартирного дома под нелегальную платную парковку.

"[Злоумышленники] угрожают местным жителям, которые не согласны оплачивать их услуги, а также применяют к ним насилие и повреждают их имущество. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результата не приносят", — говорится в сообщении Следкома.

Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Исполнение требования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку в связи с состоянием памятника в Красносельском районе, установленном на братской могиле участников Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба СК


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